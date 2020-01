Bigg Boss 13: हिमांशी खुराना घर में कर रही हैं एंट्री, क्या आसिम रियाज से रिश्ते को मिलेगा नया मुकाम

बिग बॉस (Bigg Boss) में वीकेंड का वॉर में सलमान खान (Salman Khan) ने इस बात का खुलासा किया था कि हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) के मंगेतर ने आसिम रियाज के साथ हिमांशी की नजदीकियों के कारण उनसे सगाई तोड़ ली. सलमान खान की बात सुनकर घर के सभी सदस्य काफी हैरान रह गए थे. हिमांशी खुराना की सगाई टूटने को लेकर सलमान खान ने आसिम रियाज (Asim Riaz) को खूब डांट भी लगाई थी, हालांकि, बाद में उन्होंने आसिम से इस बात का प्रॉमिस भी लिया कि वह हिमांशी को हमेशा खुश रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे. अब बिग बॉस में हिमांशी खुराना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है.

Soon himanshi is also coming in Bigg boss house but as a Guest #BB13#BiggBoss13