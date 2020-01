ऋतिक रोशन ने पूछा था, 'कौन है ये डांसर', अब पहुंच गए इंडियाज बेस्ट डांसर में

माइकल जैकसन (Michael Jackson) की तरह डांस करने की वजह से सोशल मीडिया पर छा जाने वाले युवराज सिंह (Yuvraj Singh) उर्फ बाबा जैकसन (Baba Jackson) अब टेलीविजन के डांस रियलिटी शो 'इंडियाज बेस्ट डांसर (India's Best Dancer)' में नजर आएंगे. बता दें, युवराज का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हुआ था, इस वीडियो में युवराज बिल्कुल माइकल जैकसन की तरह मून वॉक करते नजर आ रहे थे. बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) उनके डांस से इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने युवराज के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया था.

छोटू दादा की 'टम-टम' ने सड़क पर मचाया धमाल, बैठने के लिए लोगों की लगी लंबी कतार- देखें Video

A post shared by yuvraj parihar (@babajackson_2020) on Jan 18, 2020 at 6:16pm PST

ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) ने युवराज (Yuvraj) का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा था, "सबसे स्मूद एयरवॉकर, यह आदमी कौन है?"

Smoothest airwalker I have seen. Who is this man ? https://t.co/HojQdJowMD