चैनल ही नहीं अब ऐप पर भी देख पाएंगे रामानंद सागर की Ramayan, बस करना होगा ये काम...

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने लोगों की मांग को देखते हुए डीडी नेशनल पर 'रामायण' (Ramayan) का प्रसारण को लेकर जानकारी दी थी. बता दें, 28 मार्च यानी आज से डीडी नेशनल चैनल पर 'रामायण' का पुन: प्रसारण किया जाएगा. हाल ही में प्रसार भारती ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया है, जिसके अंदर ये जानकारी दी गई है कि 'रामायण' का प्रसारण अब ऐप पर भी किया जाएगा. प्रसार भारती (Prasar Bharti) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "रामायण देखने के लिए newsonair ऐप को क्यूआर कोड को स्केन करके डॉउनलोड करें. 21 दिनों के लॉकडाउन में आइकॉनिक सीरियल 'रामायण' देखें."

To watch #Ramayan , please download @newsonair app by scanning the QR Codes. #StayHomeStaySafe , Watch the iconic serials on @ddnational during #21DaysLockdown period. pic.twitter.com/fM9H4OnMJQ



केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने भी दर्शकों को रामायण (Ramayan) देखने की याद दिलाते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, "डीडी नेशनल पर सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे 'रामायण' देखें और डीडी भारती पर दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे 'महाभारत (Mahabharat)' देखें." प्रकाश जावड़ेकर के इस ट्वीट पर फैन्स के खूब रिएक्शन आ रहे हैं.

Please tune in to @DDNational at 9 am & 9 pm to watch 'Ramayan' and @DDBharati at 12 noon and 7 pm to watch 'Mahabharat' today and everyday.#StayHomeStaySafe#IndiaFightsCorona@narendramodi@PIB_India@DDNewslive@DDNewsHindi