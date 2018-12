Indian Idol 10 Winner: सलमान अली को पैसों की कमी की वजह से छोड़ना पड़ा था स्कूल, अब जीते 25 लाख रुपए

खास बातें 'इंडियन आइडल 10' का फिनाले हरियाणा के सलमान अली बने विजेता जीते 25 लाख रुपए

इंडियन आइडल सीजन 10 (Indian Idol 10) के फिनाले में हरियाणा के सिंगर सलमान अली (Salman Ali) विनर बने. ग्रैंड फिनाले में टॉप 5 कंटेस्टेंट में सलमान अली के अलावा नीलांजना राय, नितिन कुमार, अंकुश भारद्वाज और विभोर कुमार भी थे. सभी कंटेस्टेंट ने एक-दूसरे को टक्कर की दावेदारी पेश की. हालांकि दर्शकों ने अपने वोटों के जरिए सलमान अली को विजेता बनाया. फिनाले में जज नेहा कक्कड़, विशाल दादलानी और जावेद अली स्टेज पर सलमान अली को इंडियन आइडल 10 की जीत की ट्रॉफी दी. सलमान अली ने पिछले दो-तीन महीनों में अपने गाने से कई बड़े से बड़े सिंगर्स को अपने आवाज के जरिए चौंकाया है. फिनाले में गेस्ट के तौर पर प्यारे लाल, बप्पी लाहिड़ी, सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक भी मौजूद थे.

तैमूर अली खान कैमरे को कर रहे थे मिस, फोटोग्राफर को देखते ही करने लगे कुछ ऐसा... देखें Video

'जीरो' फिल्म के स्टार कास्ट शाहरुख खान, कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा भी 'इंडियन आइडल 10' (Indian Idol 10) के फिनाले में पहुंचे. सोनी चैनल पर प्रसारित होने वाले इस रिएलिटी शो को दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया. ग्रैंड फिनाले के दौरान पूरे देशभर से 2,55,63,761 करोड़ वोटर्स ने लाइव वोटिंग की. दर्शकों को इंगेज करने के लिए सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन द्वारा लाइव वोटिंग बेहद आर्कषित रहा. 'इंडियन आइडल 10' के विजेता सलमान अली को 25 लाख रुपए का चेक प्राप्त हुआ और एक ब्रांड न्यू कार मिली. दूसरे स्थान पर अंकुश भारद्वाज और तीसरे पर नीलांजना राय को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा गया. बाकी चौथे और पांचवें नंबर के कंटेस्टेंट नितिन कुमार और विभोर परासर को 3-3 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर प्रदान किया गया.

The contestants sing a beautiful medley of his songs, and @iamsrk can't help but join them on stage. #IndianIdolpic.twitter.com/6t2dOQH0Hw — Sony TV (@SonyTV) December 23, 2018

बिपाशा बसु के पति करण सिंह ग्रोवर बैसाखी पर चलने पर हुए मजबूर, ये रही वजह... देखें Pics

Our super talented host can sing, dance and host! RT if you're a huge fan! #IndianIdol@ManishPaul03pic.twitter.com/P3Dd9bJuH9 — Sony TV (@SonyTV) December 23, 2018

जीतने के बाद सलमान खान अपने खुशी से आंसू नहीं रोक सके. उन्होंने कहा, 'मैं बेहद खुश हूं और मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है. इंडियन आइडल सीजन 10 का विजेता बनने पर अच्छा महसूस हो रहा है. इंडियन आइडल और सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेरा सपना पूरा किया है और मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा. मुझे यहां पर बहुत कुछ सीखने के अलावा इंडस्ट्री के लीजेंड के सामने परफॉर्म करने का भी मौका मिला. इसके अलावा मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे वोट करके यहां तक पहुंचाया.'

Bollywood 2018: शाहरुख, सलमान और आमिर को पछाड़ हीरो नंबर वन बने हरियाणा के ये छोरे, 2018 में रहा इनका जलवा

19 साल के सिंगर सलमान अली हरियाणा से आते हैं और उनका परिवार प्रोफेशनल सिंगर है. उन्होंने 7 साल की उम्र से ही गाना सीखना शुरू कर दिया था. सलमान ने इससे पहले बचपन में 'सारेगामापा लिल चैम्प' (SareGaMaPa Lil Champs) में प्रतिभाग किया था. 9वीं कक्षा के बाद आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से सलमान ने स्कूल छोड़ दिया था. पिछले दो साल से कई कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद सलमान फिर से अपने प्रोफेशन में वापस आया. सलमान अली अपने सिंगिग टैलेंट के अलावा हारमोनियम, ढोलक, तबला और म्यूजिक कीबोर्ड भी प्ले कर लेते हैं.

...और भी हैं बॉलीवुड से जुड़ी ढेरों ख़बरें...