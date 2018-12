India's Got Talent: जावेद खान के 'जादू के जाल' में फंसी Winning Trophy, जीते 25 लाख और एक कार

पॉपुलर रियालटी टीवी शो 'इंडिया गॉट टैलेंट' (India's Got Talent) के फिनाले में सभी कंटेस्टेंट को पीछे छोड़ते हुए मुंबई के जादूगर जावेद खान (Javed Khan) ने खिताब अपने नाम कर लिया. जावेद खान (Javed Khan) ने अपने करतब से दर्शकों और जजों का दिल जीत लिया. जावेद खान को इनामी राशी के तौर पर 25 लाख और मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की एरिया कार मिली. 'इंडिया गॉट टैलेंट' (India's Got Talent) के फिनाले में मुंबई के 27 वर्षीय जादूगर जावेद खान (Javed Khan) का मुकाबला 100 लाइव एक्सपरियंस बैंड से हुआ. मुकाबला इतना कड़ा हुआ कि एक समय नौबत टाई की आ गई लेकिन जावेद खान (Javed Khan) को दर्शकों ने जमकर वोट किया. इस वजह से जावेद खान 'इंडिया गॉट टैलेंट' (India's Got Talent) के 8वें सीजन में विजेता बनकर उभरे हैं.

India has chosen the extremely talented and marvelous magician #JavedKhan as the winner of #IGT8. Send in your congratulations for him too. #IGT8Finalepic.twitter.com/Kyx0691Xch