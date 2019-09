इस एक्स कंटेस्टेंट ने Bigg Boss को लेकर खोला राज, बताया- इन शर्तों पर ली थी घर में एंट्री

टेलीविजन के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss 13) के सीजन 13 की शुरुआत हो चुकी है. शो के पहले एपिसोड में कंटेस्टेंट की धमाकेदार एंट्री हुई. टीवी के फेवरेट बेटे सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla) से लेकर गोविंद (Govinda) की भांजी आरती सिंह (Aarti Singh) ने बेहद ही शानदार अंदाज में अपना बिग बॉस का सफर शुरू किया. बिग बॉस सीजन 13 की धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हाल ही में बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर कमाल आर खान ने बिग बॉस को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसके बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं. अपने विंदास अंदाज और बिग बॉस के घर में अपने कारनामों से फेमस हुए एक्टर कमाल आर खान (Kamaal R Khan) ने हाल ही में खुलासा किया है कि आखिर उन्होंने किन शर्तों पर बिग बॉस के घर में एंट्री ली थी.

I entered in #BiggBoss with following conditions!

1) Amit Ji will be host.

2) All the Contestants will be well known.

3) Separate bed, bathroom and food from 5* hotel only.

4) won't do any stupid task.

5) won't stay in house more than 21 days.

Now all Lukkhas go in the #BiggBoss!