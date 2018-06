कॉमेडियन कपिल शर्मा ने की वापसी, फैन्स ने कुछ यूं किया वेलकम

टेलीविजन पर कॉमेडी किंग के नाम से मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने आखिरकार वापसी कर ही ली. इस बार उन्होंने किसी टीवी शो के जरिये नहीं, बल्कि ट्विटर पर अपने ट्वीट के जरिये वापसी की है. दो महीने पहले 7 अप्रैल को आखिरी ट्वीट करने वाले कपिल ने गुरुवार की रात में दो ट्वीट किये, जिसमें उन्होंने अपने फैन्स से बातचीत करने की बात कही. अप्रैल महीने के शुरूआत में पत्रकार से गाली-गलौच कारण वह विवाद के घेरे में फंस गये थे. एक अंग्रेजी वेबसाइट के पत्रकार से हुई टेलीफोनिक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था. जिसके बाद उनके कॉमेडियन साथियों ने मीडिया और फैन्स से उन्हें व्यक्तिगत समय देने की मांग की.

