Kapil Sharma को बच्चा यादव ने किया 'खामोश', तो 'URI' के विक्की कौशल हुए लोटपोट, देखें Video

खास बातें कपिल शर्मा के शो पर पहुंची 'उरी' की टीम विक्की कौशल ने इस दौरान खूब मस्ती की कपिल शर्मा और बच्चा यादव ने दर्शकों को खूब हंसाया

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) पर इस बार विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) अपनी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The surgical Strike) को प्रमोट के लिए आए. इस दौरान दोनों ने खूब मस्ती की. 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के कलाकारों ने विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam) को लोटपोट होने पर मजबूर कर दिया. इस शो पर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और कीकू शारदा की बॉन्डिंग देखते ही बनी. दोनों ने अपनी कॉमेडी टाइमिंग से शो के मेहमानों और दर्शकों को खूब हंसाया. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इस दौरान गाना भी गाया जिसपर विक्की कौशल ने परफॉर्म भी किया.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के इस शो पर विक्की कौशल (Vicky Kaushal) ने अपने फैंस की डिमांड भी पूरी की. उन्होंने अपने फैंस के साथ खूब मस्ती की और तस्वीरें भी खिंचवाई. विक्की कौशल (Vicky Kaushal) और यामी गौतम (Yami Gautam)की फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' (URI The surgical Strike) इस शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई. फिल्म ने पहले दिन अच्छी खासी ओपनिंग ली. फिल्म के प्रदर्शन को देखकर लगता है कि जल्द ही यह फिल्म अपनी लागत निकाल लेगी. फिल्म में विक्की कौशल (Vicky Kaushal) एक फौजी और यामी गौतम (Yami Gautam) एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर इस फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, जबकि परेश रावल भी इसमें इंडियन ऑफिसर के किरदार में दिखाई देंगे.

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के साथ छोटे पर्दे पर धमाकेदा अंदाज में वापसी की है. इस शो ने टीआरपी में भी लंबी छलांग लगाचे हुए दूसरे नंबर पर पहुंच गई है. इस शो की टीआरपी से पता लगाया जा सकता है कि दर्शक कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो को खूब पसंद कर रहे हैं.

