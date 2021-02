गिन्नी चतरथ ने दिया बेटे को जन्म, कपिल शर्मा ने Tweet कर दी जानकारी, बोले- आज सुबह...

कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के घर बेटे ने जन्म लिया है. इस बात की जानकारी कॉमेडियन ने खुद ट्वीट करके दी है. बता दें, कपिल शर्मा और गिन्नी चतरथ का यह दूसरा बेबी है. इससे पहले 2019 में दोनों के घर में बेटी ने जन्म लिया था, जिसका नाम अनायरा रखा गया. वहीं, बेटे के जन्म की जानकारी देते हुए कॉमेडी किंग कपिल (Kapil Sharma Twitter) ने ट्वीट कर लिखा, "नमस्कार, आज सुबह हमारे घर में बेटे ने जन्म लिया है."

Namaskaar ???? we are blessed with a Baby boy this early morning, by the grace of God Baby n Mother both r fine, thank you so much for all the love, blessings n prayers ???? love you all ❤️ginni n kapil ???? #gratitude ????