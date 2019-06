कपिल शर्मा ने पत्नी संग इस बॉलीवुड एक्टर के साथ की जमकर मस्ती, फोटो शेयर कर लिखी ये बात

भारत के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) इन दिनों अपने शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के जरिए काफी चर्चा में रहते हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) टेलीविजन की दुनिया के साथ ही सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो की बात हो या फिर उनके खुद की जिंदगी से जुड़े कुछ पल, वह अपनी हर एक्टिविटी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने बॉलीवुड के दमदार एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) और अपनी पत्नी गिन्नी चतरथ (Ginni Chatrath) के साथ फोटो शेयर करते हुए उनका धन्यवाद किया है.

अमित शाह के गृहमंत्री बनने पर इस बॉलीवुड डायरेक्टर ने किया ट्वीट, लिखा- मैं आ गया हूं

So much love, laughter n blessings everyone's favorite n meri jaan @aapkadharam paji. Thank u so much for the wonderful evening. We love u pic.twitter.com/Fsoe8F4VCd