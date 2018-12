कपिल शर्मा ने इस रैपर को शो के लिए किया इनवाइट तो जवाब मिला- सॉरी मैंने कभी आपका शो...

मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा (Kapil Sharma) एक बार फिर अपने कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) के साथ छोटे परदे पर वापसी कर चुके हैं. उनके शो का पहला मेहमान फिल्म 'सिंबा' की टीम बनी. 'द कपिल शर्मा शो' के पहले एपिसोड में रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के साथ मिलकर कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने खूब मस्ती की. सलमान खान (Salman Khan) सहित तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने कपिल शर्मा (Kapil Sharma) को उनके शो के लिए बधाई दी. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने शो पर स्टार्स को आमंत्रित करते रहते हैं. इस बार कपिल शर्मा ने अपने शो पर मशहूर रैपर बोहेमिया (Bohemia) को इनवाइट किया है. बोहेमिया कैलिफोर्निया से एक पाकिस्तानी अमेरिकी रैपर और संगित निर्माता हैं. बोहेमिया ने कई गानों में रैप किया है. उनके रैप को लोग खूब पसंद करते हैं. बोहेमिया (Bohemia) की ख्याति देखकर कपिल ने उनको शो पर इनवाइट किया है.

Thank you @KapilSharmaK9 for the invite. Sorry I have never seen your show. But now I will...!