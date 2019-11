कपिल शर्मा ने हरभजन सिंह से पूछा ऐसा सवाल, बीवी के सामने ही लग गई भज्जी की क्लास- Viral Video

Kapil ke iss sawal se #Bhajji toh badi duvidha mein aa gaye, par aapko toh aayega bada mazaa! Dekhiye Harbhajan Singh aur Geeta Basra ko #TheKapilSharmaShow mein, iss Sat-Sun raat 9:30 baje. @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @harbhajan3 @geetabasra

A post shared by Sony Entertainment Television (@sonytvofficial) on Nov 1, 2019 at 2:00am PDT