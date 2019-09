The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा ने संजय दत्त से पूछी आने में देरी की वजह, मिला ऐसा जवाब कि रह गए हक्के-बक्के

The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा के साथ संजय दत्त ने मचाया धमाल

The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में हर बार कोई न कोई नया धमाका जरूर होता है. ऐसा ही कुछ धुआंधार इस बात भी 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में होने वाला है. दरअसल, इस बार 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) और उनकी पत्नी मान्यता दत्त आएंगी. वैसे तो शो में कपिल शर्मा संजू बाबा के साथ मिलकर ढेर सारी बातचीत और मस्ती करते हैं. लेकिन कार्यक्रम के दौरान ही कपिल शर्मा (Kapil Sharma) संजय दत्त (Sanjay Dutt) से पूछते हैं कि उन्होंने कार्यक्रम में आने में इतनी देर क्यों लगा दी. इस पर संजय दत्त कॉमेडी किंग को ऐसा जवाब देते हैं कि वह खुद हक्के-बक्के रह जाते हैं.

'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में पहुंचे संजय दत्त (Sanjay Dutt) ने कपिल शर्मा के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "भईया तारे नहीं मिल रहे थे. जब शो शुरू हुआ था तो मैं अंदर था, लेकिन जब मैं बाहर आया तो शो ही बंद हो गया." संजय दत्त की इस बात को सुनकर जहां एक तरफ अर्चना पुरन सिंह के ठहाके गूंजने लगते हैं, तो वहीं कपिल शर्मा भी बिना कुछ बोले हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं. 'द कपिल शर्मा शो' का यह धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोनी टीवी ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, "इस हफ्ते मस्ती होगी संजू बाबा के स्टाइल में."

इस हफ्ते संजय दत्त और मान्यता दत्त के अलावा 'द जोया फैक्टर' (The Zoya Factor) की टीम यानी सोनम कपूर और दुल्कर सलमान भी कपिल शर्मा के शो में नजर आएंगे. सोनम के आने पर भी 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में ऐसी मस्ती और धमाल होता है कि खुद एक्ट्रेस हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाती हैं. बता दें कि 'द कपिल शर्मा शो' टीआरपी के मामले में हमेशा आगे रहता है. इसका कंटेंट हो या कलाकारों की एक्टिंग, हर चीज दर्शकों को हंसाने के लिए काफी है.

