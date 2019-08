The Kapil Sharma Show: कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने टीवी एक्ट्रेस को कहा 'आय लव यू' तो मिला ऐसा रिएक्शन, देखें Video

खास बातें कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने एक्ट्रेस को कहा 'आय लव यू' 'द कपिल शर्मा शो' में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस ने मचाया धमाल कपिल शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

The Kapil Sharma Show: टीवी के कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने अलग-अलग किरदार से हर बार फैंस को खुश कर जाते हैं. लेकिन इस बार कपिल शर्मा (Kapil Sharma) अपने जबरदस्त कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के जरिए सबको चौंकाने वाले हैं. दरअसल, सोनी टीवी के ट्विटर एकाउंट पर रिलीज हुए 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के प्रोमो में वह टीवी एक्ट्रेस को 'आय लव यू' कहते नजर आ रहे हैं. कपिल शर्मा से आय लव यू सुनकर टीवी एक्ट्रेस चौंक जाती है. 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' का यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

सोनी टीवी के ट्विटर एकाउंट से रिलीज हुए इस वीडियो में 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के कलाकार खूब मस्ती धमाल करते नजर आ रहे थे. इस वीडियो के अलावा शो का एक और प्रोमो रिलीज हुआ, जिसमें बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस बिंदू (Bindu) और अरुणा ईरानी (Aruna Irani) वहां मौजूद नजर आ रही हैं. वीडियो में एक्ट्रेस बिंदू को देख बच्चा यादव ऐसा जोक मारते हैं कि वह हंस-हंस कर लोट-पोट हो जाती हैं.

बता दें कि कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो अपने साथ हर बार कोई ना कोई धमाल जरूर लेकर आता है. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) का शो न केवल अपने कंटेंट के मामले में बेहतर होता है, बल्कि यह शो टीआरपी की रेस में भी हमेशा आगे रहता है. शो के दूसरे सदस्य यानी कीकू शारदा (Kiku Sharda), कृष्णा अभिषेक, सुमोना चक्रवर्ती, भारती और चंदन प्रभाकर अपनी एक्टिंग और बातों से सबको हंसाते और खुश रखते हैं.



