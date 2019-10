कपिल शर्मा से इस शख्स ने लगाई शो में आने की गुहार, फिर कॉमेडी किंग ने दिया यह जवाब

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) केवल कॉमेडी के ही नहीं बल्कि काफी दरियादिल भी हैं. ये बात एक बार फिर उन्होंने साबित कर दी है. 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में सबको खूब हंसाने और गुदगुदाने वाले कपिल ने हाल ही में एक ट्वीट किया है, जिससे उनको काफी सराहना मिल रही है. दरअसल, हाल ही में एक फैन ने 'द कपिल शर्मा शो' को लेकर एक ट्वीट किया था. इसमें उन्होंने लिखा था, 'सर में चार बार फिल्म सिटी आ चुका हूं. पूरा परिवार आया था लेकिन आपके शो का पास ही नहीं मिलता.'

Viral Video: एथलीट्स को कवर करने के लिए कैमरामैन ने लगाई ऐसी दौड़, खुद बन बैठा विनर, अमिताभ ने शेयर किया वीडियो

Sir pls give me ur contact number .. I will tell my team to call u https://t.co/6KK7LZIP4k