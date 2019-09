The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा ने सोनम कपूर से किया फ्लर्ट, एक्ट्रेस के जवाब से उड़े कॉमेडी किंग के होश- देखें Video

खास बातें 'द कपिल शर्मा शो' का वीडियो वायरल कपिल शर्मा शो में पहुंची सोनम कपूर फिल्म 'द जोया फैक्टर' के प्रमोशन के लिए पहुंची सोनम कपूर

The Kapil Sharma Show: कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के मशहूर कॉमेडी शो 'द कपिल शर्मा शो' (The Kapil Sharma Show) में इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (sonam Kapoor) अपनी फिल्म 'द जोया फैक्टर' (The Zoya Factor) के प्रमोशन के लिए पहुंचीं. सोनम कपूर के साथ उनके को-एक्टर दुलकर सलमान (Dulquer Salman) भी कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में पहुंचे. 'द कपिल शर्मा' (The Kapil Sharma Show) का यह एपिसोड इस हफ्ते सोनी टीवी पर दिखाया जाएगा. लेकिन उससे पहले ही इस एपिसोड का प्रोमो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. कपिल शर्मा (Kapil Sharma) ने इस दौरान सोनम कपूर (Sonam Kapoor) के साथ खूब मस्ती की.