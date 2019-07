Video: कपिल शर्मा के शो में जिमी शेरगिल का खुलासा, कहा- गुलजार साहब ने मेरी एक्टिंग देख किया था यह काम

'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' का वीडियो वायरल

खास बातें 'द कपिल शर्मा शो' का वीडियो वायरल जिमी शेरगिल ने गुलजार को लेकर किया खुलासा कपिल के शो में फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे जिमी शेरगिल

कॉमेडी किंग कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के कार्यक्रम 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' में हर बार कोई न कोई धमाल जरूर होता है. इस बार 'द कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show)' के सेट पर 'फैमिली ऑफ ठाकुरगंज (Family of Thakurganj)' की टीम अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आएगी, जिसमें जिमी शेरगिल (Jimmy Shergill), माही गिल और सौरभ शुक्ला शामिल होंगे. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 'द कपिल शर्मा शो' के सेट पर आए जिमी शेरगिल (Jimmy Shergill) ने अपनी फिल्मी यात्रा और अनुभव के बारे में भी बातचीत की, इसके साथ ही उन्होंने शो पर अपनी सबसे प्यारी यादें भी बताई, जिसमें उन्होंने 1996 की फिल्म माचिस के दौरान गुलजार साहब द्वारा उनकी प्रशंसा करने और अपनी बातचीत के बारे में बात की.

Iss baar hogi khoob masti @jimmysheirgill, @MahieGillOnline aur Family of Thakurgunj ki cast ke saath! Iss family ki dhamaal ko aap apni family ke saath dekhiye #TheKapilSharmaShow mein, Sat-Sun raat 9:30 baje sirf Sony par. pic.twitter.com/gb3QDSFq6D — Sony TV (@SonyTV) July 10, 2019

कपिल शर्मा (Kapil Sharma) के शो में उनसे बातचीत करते हुए जिमी शेरगिल (Jimmy Shergill) ने बताया 'माचिस में काम करते हुए फिल्म के निर्देशक गुल्जार साहब ने उन्हें ऑरेंज कैंडी टॉफी दी, जो कि उनके असाधारण अभिनय कौशल की भी प्रशंसा थी.' बातचीत के दौरान जिमी शेरगिल ने कहा 'गुलजार साहब ने मुझे एक शॉट में मेरे प्रदर्शन के लिए दो टॉफी दीं. मैं उद्योग में नया और छोटा था. उस दौरान गुलजार साहब जैसे किसी महान व्यक्ति का मुझे कैंडी जैसी छोटी चीज देना भी मेरे लिए काफी बड़ी बात थी.' जिमी ने आगे बताया कि यह टॉफी मेरे लिए इतनी खास थी कि मैंने सीखा कि इसे कैसे खा सकता हूं.

एक्टर जिमी शेरगिल (Jimmy Shergill) को लगा कि यह उनके करियर का एक शानदार हिस्सा है, क्योंकि उनके प्रदर्शन के लिए गुलजार साहब ने उन्हें टॉफी दी थी. ऐसे में बॉलीवुड एक्टर ने टॉफी को अपने करियर की याद के रूप में उसे अपने पास रख लिया. इतना ही नहीं, इस यादगार लम्हे के बारे में बताते हुए जिमी शेरगिल काफी भावुक हो गए थे. इसके अलावा फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज की लीड एक्ट्रेस माही गिल ने भी अपने करियर से जुड़ी कई बातें बताईं. माही गिल ने बताया कि उन्होंने किस प्रकार अनुराग कश्यप के सामने चार घंटे तक डांस करके देवडी में अपनी पहली भूमिका हासिल की थी.

