कपिल शर्मा के शो पर लगा भोजपुरी तड़का, निरहुआ-खेसारी और आम्रपाली ने जमकर की मस्ती, देखें Video

Bhojpuri tadka on the set of #tkss 😃 Watch full video on you tube link in bio 👆 _____________________ #kapilsharma #Kapilsharmashow #bhojpuri #nirhaua #kesharilalyadav #bollywood #bollywoodmemes #tkss

A post shared by Kapil Sharma FC (@kapilfc) on Mar 30, 2019 at 12:49pm PDT