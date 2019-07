Dance India Dance 7 Video: करीना कपूर की शादी को लेकर होस्ट ने कह दी ऐसी बात, एक्टर ने घुमाकर मारा चांटा

Dance India Dance 7: टीवी का जबरदस्त डांस शो 'डांस इंडिया डांस' सीजन 7 अपने नए एपिसोड के साथ इस हफ्ते तहलका मचाने के लिए तैयार है. इस हफ्ते 'डांस इंडिया डांस (Dance India Dance 7)' में फिल्म 'जबरिया जोड़ी' के कलाकार सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) अपनी फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचेंगे. लेकिन इस बार शो के सेट पर ही होस्ट करण वाही (Karan Wahi) ने करीना कपूर (Kareena Kapoor) की शादी को लेकर ऐसी बात कह दी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने उन्हें चांटा मार दिया. इतना ही नहीं, सेट पर ही सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और परीणीति चोपड़ा ने करण वाही को किडनैप कर उनकी जबरिया शादी करने का भी प्लान बना लिया.

When Karan decided to get married, look who showed up to help him!



Tune in to Zee TV on Sat-Sun at 8 pm to watch India's biggest dance battle.#DanceKaJungistaan#DanceIndiaDance#BattleOfTheChampions@raftaarmusic@BoscoMartis@KareenaK_FC@SidMalhotra@ParineetiChoprapic.twitter.com/CXufCvWnEg