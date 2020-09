टीवी की दबंग पुलिस अफसर चंद्रमुखी चौटाला ने FAU-G गेम पर शेयर किया मीम, बोलीं- अब ये किसने किया...

टीवी की दबंग पुलिस अफसर चंद्रमुखी चौटाला यानी कविता कौशिक (Kavita Kaushik) इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव नजर आ रही हैं. वह अक्सर अपनी फोटो और वीडियो साझा कर फैंस के बीच मौजूदगी दर्ज कराती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक मीम शेयर किया है. दरअसल, कविता द्वारा शेयर किए गए फोटो में हाल ही में लॉन्च हुए अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के गेम 'FAU-G' की तर्ज पर 'FIR' सीरियल के कैरेक्टर्स को लेकर 'Mummy-G' का पोस्टर डिजाइन किया गया है, जिस पर लिखा है, 'फीयरलेस और बोल्ड.'

Now who did this Recieved via watsapp pic.twitter.com/320IwwuiMO