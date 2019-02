Khatron Ke Khiladi 9: विकास गुप्ता ने स्टंट से पहले किया स्टेरॉयड का सेवन, रोहित शेट्टी ने जमकर फटकारा!

दमदार स्टंट वाला शो 'खतरों के खिलाड़ी' 9 (Khatron Ke Khiladi 9) में इस बार दिलचस्प मोड़ आने वाला है. इस शो के आने वाले एपिसोड में रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) शो के कंटेस्टेंट विकास गुप्ता (Vikas Gupta) को फटकार लगाते नजर आएंगे. जबकि कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के साथ छेड़खानी करते नजर आएंगी. खबरों के मुताबिक, 'खतरों के खिलाड़ी' 9 (khatron ke khiladi 9) के इस एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रोहित शेट्टी विकास गुप्ता (Vikas Gupta) को स्टेरॉयड लेने के लिए फटकार लगाएंगे. खबर है कि स्ंटट से पहले विकास गुप्ता (Vikas Gupta) ने स्टेरॉयड का सेवन किया था और इसलिए रोहित ने उनको डांटा है.

#RohitShetty is enraged by @lostboy54 's prank. Wonder what will happen next? Tune in tonight to find out. #KKK9 #JigarPeTrigger @MSArenaOfficial @Woodland pic.twitter.com/dDV6V7Axwe

इससे पहले दिखाए गए एक एपिसोड में भी रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) ने विकास गुप्ता (Vikas Gupta) को उनके साथ प्रैंक करने पर जमकर डांट लगाई थी. हालांकि, बाद में रोहित ने बताया था कि उन्होंने यह मजाक किया है. इस एपिसोड का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर खूब वायरल हुआ था. दरअसल, विकास गुप्ता ने रोहित शेट्टी के वैनिटी में जाकर प्रैंक शूट किया था.

This week saw loads of challenging stunts that ended in 2 eliminations! Here's a quick glimpse of who got the fear fanda last week. #KKK9#JigarPeTriggerpic.twitter.com/jdd77sm6ve