Kumkum Bhagya: 'कुमकुम भाग्य' के 5 साल पूरे होने पर भावुक हुए अभि और प्रज्ञा, कही यह बड़ी बात...

पॉपुलर टीवी शो 'कुमकुम भाग्य' (Kumkum Bhagya) ने सोमवार को पांच साल पूरे कर लिए और इस अवसर पर कलाकार शबीर अहलूवालिया (Shabir Ahluwalia) और श्रीति झा (Sriti Jha) भावुक हो गए. शबीर अहलूवालिया (Shabir Ahluwalia) ने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों को उन्हें 'प्यार और समर्थन' देने के लिए धन्यवाद दिया. शबीर अहलूवालिया (Shabir Ahluwalia) ने लिखा, "यहां एक ऐसे शो का जश्न मनाया जा रहा है जो कठिन समय पर खड़ा रहा और भाषा की सीमाओं को पार किया. 'कुमकुम भाग्य' (Kumkum Bhagya) को प्यार देने के लिए दुनिया भर के प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद. आपने हमेशा इसे शीर्ष पर रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि यह कहां और किस भाषा में प्रसारित हुआ. हम एक टीम के रूप में आधे दशक तक आपका मनोरंजन करके खुश हैं.

'कुमकुम भाग्य' (Kumkum Bhagya) के अभिनेता शबीर अहलूवालिया (Shabir Ahluwalia) ने लिखा, "हम आशा करते हैं कि आपका प्यार केवल बढ़ता रहे और हम आने वाले लंबे समय तक आपका मनोरंजन करते रहें." पोस्ट के साथ उन्होंने श्रीति और टीम के साथ खुद की पुराने तस्वीरें साझा की. भावुक श्रीति ने कहा, "पिछले पांच साल हम सभी के लिए शानदार रहे हैं. हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद." यह शो जी टीवी पर प्रसारित होता है.

We thank our bhagya for having fans like you!

Comment below with #AbhiGyaForever to celebrate 5 years of #KumkumBhagya! #KKB#AbhiPragya#5YearsOfKKB#5YearsOfKumkumBhagya@sritianne@SHABIRAHLUWALIApic.twitter.com/0JaB52DhFo