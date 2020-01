नोमिनेशन प्रक्रिया में घरवालों ने माहिरा शर्मा को किया टारगेट, तो एक्ट्रेस ने यूं किया पलटवार- देखें Video

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) के घर में रोज कुछ नया दांव-पेंच देखने को मिलता है. इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है. दरअसल, इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नोमिनेशन की बारी आ चुकी है और अधिकतर घरवालों ने माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) को टारगेट किया है. बिग बॉस 13 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रश्मि देसाई (Rashami Desai) और विशाल आदित्य सिंह (Vishal Singh) सहित कई घरवाले नोमिनेशन के लिए माहिरा शर्मा का नाम लेते हैं.

माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) खुद को टारगेट होता देख कहती नजर आ रही हैं कि उन्हें रश्मि देसाई (Rashami Desai) और विशाल आदित्य सिंह (Vishal Aditya Singh) के नोमिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता. इस वीडियो को बिग बॉस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. वीडियो शेयर कर लिखा गया है: 'आज फिर आई नोमिनेशन की बारी और घरवालों ने किया माहिरा शर्मा को टारगेट'. वैसे भी घरवाले माहिरा शर्मा को कई बार यह कहते पाए गए हैं कि पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) के बिना उनका कोई वजूद नहीं है बिग बॉस के घर में.

