माहिरा शर्मा ने सिद्धार्थ शुक्ला को कहा '40 साल का बुड्ढा', तो भड़की ये एक्ट्रेस, बोलीं- मानसिकता पर शर्म आती है

कलर्स टीवी के सबसे धमाकेदार शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss 13) में इन दिनों घमासान जारी है. बीबी ट्रांसपोर्ट टास्क में माहिरा शर्मा (Mahira Sharma) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के बीच झड़प हो गई थी, जिसमें माहिरा शर्मा ने उन्हें 40 साल का बुड्ढा बताया था. माहिरा ने कहा था कि मेरी मम्मी भी इससे 2 या 3 साल छोटी है. माहिरा शर्मा के इस बयान पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 7' की विनर गौहर खान (Gauhar Khan) भड़कीं नजर आ रही हैं. उन्होंने ट्वीट कर उम्र की अवधारणा पर आपत्ति जताई है, साथ ही गौहर खान ने कहा कि उनकी मानसिकता पर शर्म आती है.

I swear I'm so tired of listening to ladki waali harkat, janaani n all that nonsense ! By ALL , let me clear ! Also hate that 40 saal ka buddha ya buddhi concept ! Age is just a number ! Ppl r superstars even at 75 ! Shame on this mentality! https://t.co/sXCG0WXxXr