इन डांसरों ने धाकड़ अंदाज में किया Disco Dance, मिथुन चक्रवर्ती भी हुए शॉक्ड- देखें Video

बॉलीवुड के डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती (Mithun chakraborty) हाल ही में डांसिंग रियलिटी शो 'डांस प्लस 5' (Dance Plus 5) के सेट पर पहुंचे. इस दौरान डांसरों ने उन्हें अपने डांसिंग स्टाइल से सरप्राइज कर दिया. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर धूम मचा रहा है. इस वीडियो में एक डांस ग्रुप मिथुन चक्रवर्ती (Mithun chakraborty Video) के मशहूर सॉन्ग डिस्के डांसर (Disco Dancer) पर नए अंदाज में डांस किया है. यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वे बार-बार इस डांस वीडियो को देख रहे हैं

A post shared by Dance ➕ 5 (@danceplus_2019) on Nov 23, 2019 at 9:56pm PST

मिथुन चक्रवर्ती (Mithun chakraborty) भी इन डांसरों के डांस को देख हैरान रह गए. उन्होंने इनके डांस के बाद स्टैडिंग ओवेएशन भी दिया. मिथुन चक्रवर्ती को बॉलीवुड में डिस्को डांस लाने के लिए जाना जाता है. उन्होंने 'डिस्को डांसर' फिल्म से दुनिया को अपना दीवाना बना लिया था. लोग आज भी उनके डांस वीडियो को सर्च कर देखते हैं. डांसिंग रियलिटी शो 'डांस प्लस 5' (Dance Plus 5) पर कंटेस्टेंट् ने उन्हें ऐसा ट्रिब्यूट दिया कि वो भावुक हो गए. सोशल मीडिय पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

A post shared by DANCE PLUS SEASON 5 (@danceplus5_2019) on Nov 20, 2019 at 5:12pm PST

