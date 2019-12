Naagin 4: टीवी की नागिनों ने को-एक्टर्स से लिया बदला, बोलीं- नागिन बनना आसान काम थोड़े है...देखें Video

#Naagin banna koi choti - moti baat thodi hai! Honge tasks ajab aur performance, usse bhi gazab! #NaaginBlockbuster, 8th December shaam 6 baje sirf #ColorsTv par. @jasminbhasin2806 @niasharma90 @arjunbijlani @karanvirbohra @vijayendrakumeria @pearlvpuri @karishmaktanna @surbhijyoti @sudhaachandran

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Dec 5, 2019 at 7:13am PST