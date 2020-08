स्वतंत्रता दिवस पर रिलीज होगी नेशनल ज्योग्राफिक की India From Above, भारत की अनूठी कहानियां होंगी प्रसारित

Pictured here from above is one of the holy sites chosen to host the world's largest religious gathering. Can you identify this incredible cultural event and location from this vantage? ???? . Tune in to a new perspective on our vibrant country, shot across seasons and 1 year in Cinema 4K, on India From Above, premieres 14th & 15th August at 10 PM on National Geographic. #IndiafromAbove #NatGeoIndia #SpiritOfIndia . Share your most amazing aerial photos of India, its culture and its locations with us to celebrate #IndiaFromAbove. Upload your photographs and tag us using @natgeoindia and #natgeoindia. . . . @natgeo @natgeochannel #travelgram #indiaclicks #travelinspiration #instatravelgram #traveldiaries #beautifuldestinations #everydayindia #coloursofindia #india #amazingfacts #india #indiatravel #dronephotography #droneshoot #aerialclick #indiapictures #aerialphotography #dronedaily #dronestagram

A post shared by National Geographic India (@natgeoindia) on Aug 8, 2020 at 6:08am PDT