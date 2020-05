Netflix पर इन सीरीज और फिल्मों की है धूम, जैकलीन की 'मिसेज सीरियल किलर' टॉप पर

नेटफ्लिक्स (Netflix) इंडिया की इस लिस्ट में ऐसी फिल्मों और शो के नाम बताए गए हैं, जो भारत में टॉप 10 पर हैं. इस लिस्ट में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez), मनोज बाजपेयी और मोहित रैना की वेब सीरीज 'मिसेज सीरियल किलर' भारत में नंबर वन पर बनी हुई है. वहीं, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा 'नेवर हेव आई एवर (Never Have I Ever)' वेबसीरीज देखी जा रही है. तीसरे नंबर पर सारा अली खान (Sara Ali Khan) और कार्तिक आर्यन की फिल्म 'लव आजकल (Love Aajkal)' बनी हुई है. यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है.

हाल ही में रिलीज हुई क्रिस हेम्सबर्थ (Chris Hemsworth) की फिल्म 'एक्सट्रैक्शन (Extraction)' चौथे नंबर पर भारत में खूब पसंद की जा रही है. यह फिल्म भारतीय पृष्ठभूमि पर बनी है. वहीं, पांचवे नंबर पर 'मनी हीस्ट (Money Heist)' ने अपनी पकड़ बनाई हुई है. भारतीय फिल्म 'द लिफ्ट बॉय (The Lift Boy)' छठे स्थान पर है. पुनटा मिटा की 'टू हॉट टू हैंडल (To Hot To Handle)' भी सातवें स्थान पर भारत में खूब देखी जा रही है. इरफान खान (Irrfan Khan) की फिल्म 'द लंचबॉक्स (The Lunchbox)' भी नेटफ्लिक्स टॉप 10 में शामिल है. रश्मिका मंदाना और नितिन (Nithin) की फिल्म 'भीष्म (Bheeshma)' भारत में नौवे स्थान पर बनी हुई है. वहीं, 'द किंग (The King)' वेबसीरीज दसवें स्थान पर भारत में देखी जा रही है.