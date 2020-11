बिग बॉस से बाहर आते ही निशांत ने एविक्शन के फैसले पर उठाए सवाल, फैन्स से पूछा- आपको क्या लगता है...

Aapke hisaab se kiske pet me baat nahi rehti?? Watch the #BB episodes on @COLORSTV every day and before TV on @VOOTSelect #BBTRENDMASTER #NMalBB14 #TeamNishant #BBlikeABoss #BB14 #AbScenePaltega #BiggBoss14 #Colors #BiggBoss #BiggBoss2020 #TeamNishant #NishantInBB #NishantInBB14 @vootselect @colorstv @beingsalmankhan @nikki_tamboli @jaan.kumar.sanu @nonaberrry @jasminbhasin2806 @rubinadilaik

A post shared by Nishant Singh Malkhani (@nishantsinghm_official) on Nov 2, 2020 at 6:04am PST