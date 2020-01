Bigg Boss 13 में पारस छाबड़ा की मम्मी ने बेटे को लगाई फटकार, बोलीं- 36 आएंगी 36 जाएंगी...देखें Video

#BiggBoss ne maan li @parasvchhabrra ki minnate aur milwaaya unhe aaj apni Maa se! Watch this emotional episode tonight at 10:30 PM. Anytime on @voot. @vivo_india @daburamlaindia @bharat.pe @beingsalmankhan #BiggBoss #BiggBoss13 #BB13 #SalmanKhan

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Jan 16, 2020 at 9:59pm PST