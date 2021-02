माता जी के शॉल में फंसने से 'परी बहू' की अटक गईं सासें, खूब Viral हो रहा है 'ससुराल सिमर का' का Video

'ससुराल सिमर का' (Sasural Simar Ka) का यह वीडियो नो कंटेक्स्ट वॉयलेंस ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है. इस वीडियो में परी बहू माता जी से माफी मांगने की कोशिश करती हैं, और उन्हें रोकने की भी कोशिश करती हैं. लेकिन माता जी गुस्से में पीछे मुड़ जाती है, वहीं परी के गले में माताजी की शॉल फंस जाती है. परी, माताजी को आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन माताजी सोचती है कि परी ने उनकी शॉल पकड़ी हुई है. ऐसे में पहले तो वह शॉल को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में गुस्से में परी को वहीं छोड़कर चली जाती हैं और मुड़कर परी की तरफ देखती भी नहीं हैं.

INDIA!!!...We already talked about this! Dats not how cloth works!!! xO Lolhttps://t.co/EQd6dGI25n