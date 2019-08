Man Vs Wild Memes: पीएम मोदी और बेयर ग्रिल्स के साथ दिखे अरविंद केजरीवाल, Memes हुए वायरल

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ 'मैन वर्सेज वाइल्ड' के स्पेशल एपिसोड का सोशल मीडिया पर जबरदस्त ढंग से बोलबाला रहा. गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की दिग्गज हस्तियों ने पीएम मोदी (PM Modi) के इस एपिसोड को देखने के लिए ट्वीट किए और एपिसोड आने के बाद उसकी जमकर तारीफ भी की. बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी अपने फैन्स से 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' के इस स्पेशल एपिसोड को देखने के लिए कहा था. खतरों के खिलाड़ी बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में गए थे, जहां उन्होंने एडवेंचर किए.

डिसकवरी पर 'मैन वर्सेज वाइल्ड (Man Vs Wild)' के इस स्पेशल एपिसोड का प्रसारण सोमवार यानी 12 अगस्त को रात नौ बजे हुआ. लेकिन अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर मीम्स बन रहे हैं और इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के साथ पीएम मोदी (PM Modi) और बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) का मीम तो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है.

