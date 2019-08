प्रभास संग 'टिप-टिप बरसा पानी' पर रवीना टंडन ने किया रोमांटिक डांस, Video हुआ वायरल

साउथ के 'बाहुबली' सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) अब बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. प्रभास और श्रद्धा कपूर (Shraddha Kapoor) की मोस्ट अवेटिड फिल्म 'साहो (Saaho)' का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है. ये फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है. हाल ही में प्रभास और श्रद्धा अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए 'नच बलिए' के सेट पर पहुंचे. इस दौरान दोनों ने सेट पर खूब मस्ती की. अब शो का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब धमाल मचा रहा है. इस वीडियो में प्रभास एक्ट्रेस रवीना टंडन (Raveena Tandon) के साथ सुपरहिट गाने 'टिप-टिप बरसा पानी' पर रोमांटिक अंदाज में डांस करते नजर आ रहे हैं.

शो के दौरान का ये वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है. प्रभास (Prabhas) और रवीना टंडन (Raveena Tandon) के इस वीडियो को उनके फैन क्लब ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. पीली साड़ी में रवीना काफी खूबसूरत लग रही हैं. वहीं प्रभास भी अपने डैशिंग लुक में जबरदस्‍त लग रहे हैं. हाल ही में एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने भी 'टिप-टिप बरसा पानी' को लेकर एक ट्वीट किया था, जिस पर उन्हें लोगों ने खूब ट्रोल किया था. 90 के दशक के इस सुपरहिट गाने को लेकर अक्षय कुमार ने लिखा था कि 'टिप-टिप बरसा पानी' उनका पर्यायवाची बन गया है. इस ट्वीट में अक्षय ने रवीना का कोई जिक्र नहीं किया. इस पर ट्रोलर्स ने अक्षय की खूब क्लास लगाई थी.

I would've definitely been disappointed if any other actor would've recreated Tip Tip Barsa Paani,a song which has been synonymous with me & my career & I can't thank Ratan Jain ji enough. At times like these you realize,we may have come a long way but we also go back a long way pic.twitter.com/UtH5iDS0i9