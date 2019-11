युविका चौधरी ने सिद्धार्थ शुक्ला को किया सपोर्ट, तो प्रिंस बोले- कुछ ज्यादा ही हो रहा है...

टीवी के धमाकेदार रियलिटी शो 'बिग बॉस (Bigg Boss)' में 5 वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो चुकी है. जिनमें, खेसारी लाल यादव, हिंदुस्तानी भाऊ (Hindustani Bhau), शेफाली जरीवाला, तहसीन पूनावाला, हिमांशी खुराना (Himanshi Khurrana) और अरहान खान शामिल है. वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री के बाद से ही बिग बॉस के घर में नया ट्विस्ट और एंटेरटेंमेंट का तड़का लग चुका है. लेकिन एक टास्क के दौरान बाजी तब पलट गई, जब सिद्धार्थ शुक्ला ने माहिरा शर्मा को धक्का दे दिया. इस टास्क के बाद बिग बॉस ने भी सिद्धार्थ शुक्ला को खूब फटकार लगाई.

