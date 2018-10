'राजा रसोई...' में बनेगा मिर्जा गालिब-रवींद्रनाथ टैगोर का पसंदीदा पकवान, किचन में यूं लगेगा तड़का

'राजा रसोई' और 'अंदाज अनोखा' ने दर्शकों और खाने का शौकीन लोगो से प्रशंसा प्राप्त की. दोनों के प्रशंसकों, राजा रासोई फ्रेंचाइजी और सेलिब्रिटी शेफ मेजबान रणवीर ब्रार को नए प्रारूप में पसंद किया गया. यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सफल श्रृंखला का सीज़न 2 एपीक चैनल पर नए एपिसोड लाने के लिए तैयार है. फ्रेंचाइजी ने भारतीय खाद्य कहानियों की शैली में एक जगह बनाई. सीज़न 2 में, रणवीर शो में भारतीय व्यंजनों के साथ अपना प्रयोग जारी रखते हैं, जिसे वह अपने 'खाद्य प्रयोगशाला' कहते हैं. सीज़न 2 में, रणवीर शो में भारतीय व्यंजनों के साथ अपना प्रयोग जारी रखते हैं, जिसे वह अपने 'खाद्य प्रयोगशाला' कहते हैं.

In @Catch_Foods presents #RajaRasoiAurAndaazAnokha Season 2, powered by @IndiaGateFoods, celebrity chef @RanveerBrar with Manu bhai returns to kitchen with more Anokhey stories in Anokha Andaaz. Season 2 of Raja Rasoi Aur Andaaz Anokha, starts 26th October. pic.twitter.com/AzoC29MVZP