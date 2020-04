Ramayan के प्रसारण के बाद अब ट्विटर पर भी आए अरुण गोविल, बोले- जय श्री राम...

अरुण गोविल (Arun Govil Twitter) ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आखिरकार मैंने ट्विटर जोइन कर लिया है. जय श्री राम." अरुण गोविल के इस ट्वीट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और साथ ही उनका स्वागत कर रहे हैं. एक फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आपकी यह मुस्कुराहट सभी दुखों को खत्म कर देती है. स्वागत है."

That smile of yours will wash away all the worries. Swagat hai. Jai shri ram pic.twitter.com/jAGmiq3gNd