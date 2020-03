'रामायण' और 'महाभारत' की टीवी पर हो सकती है वापसी, सोशल मीडिया पर उठ रही है जबरदस्त डिमांड

'रामायण (Ramayan)' और 'महाभारत (Mahabharat)' जैसे सुपरहिट धार्मिक सीरियल एक बार दूरदर्शन (Doordarshan) पर दस्तक दे सकते हैं. कोरोनावायरस की जगह से जहां पूरे देश में 21 दिन के लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) का ऐलान कर दिया गया है, वहीं सभी लोगों को अब 14 अप्रैल तक अपने घरों में बंद रहना होगा. इसी को देखते हुए सोशल मीडिया पर लोगों को घरों में ही रोकने के लिए 'रामायण (Ramayan)' और 'महाभारत (Mahabharat)' जैसे सीरियल्स को टीवी पर फिर से लाने की तैयारियां चल रही हैं.

Yes we are working on the same with the Rights Holders. Will update shortly. Stay tuned. https://t.co/2Jhjw2qD3s