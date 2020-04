रामायण में हुआ रावण का वध, अब रविवार से दूरदर्शन पर शुरू होगा ये धारावाहिक

Tonight's 9pm slot will air a repeat broadcast of the episode of Ramayan that was shown earlier this morning at 9am. — Shashi Shekhar (@shashidigital) April 17, 2020

Tomorrow morning Saturday 9am slot and Tomorrow night 9pm slot will air the last few remaining episodes of Yuddha Kanda of Ramayan bringing the main storyline to an end before Uttarakand begins. — Shashi Shekhar (@shashidigital) April 17, 2020

रामायण (Ramayan) को लेकर शशि शेखर ने बताया रामायण के प्रति लोगों के क्रेज को देखकर हमने लव कुश के प्रसारण करने का फैसला किया है. शनिवार को रावण वध के साथ ही रामायण का समापन होगा, जबकि रविवार की सुबह रामायण के आखिरी एपिसोड का पुन: प्रसारण होगा. उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि रविवार रात से दर्शख 'उत्तर रामायण' यानी लव कुश (Luv Kush) की कहानी देख सकते हैं. यह पौराणिक धारावाहिक दूरदर्शन पर रविवार 19 अप्रैल से रात 9 बजे प्रसारित किया जाएगा. रात को 9 बजे उत्तर रामायण के फ्रेश एपिसोड्स दिखाए जाएंगे और सुबह 9 बजे रिपीट टेलीकास्ट होगा.

Sunday morning 9am slot will be a repeat of the finale of the main storyline of Yuddha Kanda. From Sunday night 9pm the episodes pertaining to Uttarakand that have been produced as Uttar Ramayan will start airing. — Shashi Shekhar (@shashidigital) April 17, 2020

रामायण (Ramayan) धारावाहिक 90 की दशक में दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर दिखाया जाता था. रामानंद सागर की 'रामायण' ने ऐसा करिश्मा कायम किया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है. इस सीरियल के आने के दौरान लोग टीवी के सामने बैठ जाते थे और सड़के एवं गलियां सुनसान हो जाती थी. कई लोग श्रद्धा के कारण हाथ जोड़कर शो को देखते थे. लोग सीरीयल में काम करने वाले कलाकार अरुण गोविल (राम), दीपिका(सीता) को भगवान की तरह पूजते थे. इस धारावाहिक में दारा सिंह हनुमान की भूमिका में थे. मजेदार बात तो यह थी कि इस सीरियल में राम, सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे कलाकारों को लोगों ने असली के भगवान का दर्जा दे दिया था. इस सीरियल में लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी ने निभाया था.