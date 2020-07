रश्मि देसाई और निया शर्मा शूटिंग के बीच यूं समय बिताती आईं नजर, 'नागिन 4' के सेट से Viral हुआ Video

Not without my phone!! What Rashami Desai and Nia Sharma do in between shots while shooting for Naagin 4!! FOLLOW @voompla INQUIRIES @ppbakshi . #voompla #bollywood #niasharma #rashamidesai #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses

A post shared by Voompla (@voompla) on Jul 14, 2020 at 1:43am PDT