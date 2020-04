रश्मि देसाई को अरहान खान ने किया ब्लैकमेल तो देवोलीना ने लगाई फटकार, बोलीं- कितना बेईमान इंसान है...

Suna hai Ramlal ne proof maanga hai ki woh fraud hai..I would say why doesnt he go and ask #Salman sir the same... how shameful creature yeah..ek toh itne paise le liye uparse dhamki de raha hai.. #bloodycoward

देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने अरहान खान पर ट्वीट करते हुए लिखा, "सुना है रामलाल ने सबूत मांगा है कि वो फ्रॉड है. मैं कहना चाहूंगी कि वो सलमान खान के पास क्यों नहीं जाता और उन्हीं से यह सवाल क्यों नहीं पूछता. कितना शर्मनाक और अजीब व्यक्ति है. एक तो इसने पैसे ले लिए, ऊपर से धमकी दे रहा है." बता दें कि मनी ट्रांजेक्शन के स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद रश्मि देसाई के फैंस ने अरहान खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी. इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर फ्रॉड अरहान खान से एक ट्रेंड भी शुरू किया था.

And guys please ignore this ramlal completely.dont tag his name anywhere especially with https://t.co/38hLK0cRI4 doesnt matter to him u talk good or bad about him.what matters to him is https://t.co/mFlvMXhvj5 dont encourage him at all.