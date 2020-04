रश्मि देसाई की फैन का कोरोना वायरस से हुआ निधन तो भावुक हुईं एक्ट्रेस, बोलीं- बहुत असहाय महसूस कर रही हूं...

Life is strange Life is tough Not fair Feeling helpless & devastated atm Much much love and strength to the family of @RashamiKiFan #RIP we lost a charm Praying for this virus to not take away anyone's life.. let us all pray everyday for the world to heal faster..

रश्मि देसाई (Rashami Desai) के यह ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. उन्होंने अपने फैन को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, "जिंदगी बहुत विचित्र है, जिंदगी बहुत कठिन है. यह अच्छा नहीं हुआ. बहुत ही असहाय महसूस कर रही हूं. रश्मि की फैन, आपके परिवार को मेरा ढेर सारा प्यार. दुआ कर रही हूं कि यह वायरस और किसी की जान न ले. चलो एक साथ इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि सब जल्दी ही ठीक हो जाए." बता दें कि इसके अलावा एक्ट्रेस ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने अपनी फैन का जिक्र करते हुए कहा कि एक सेलिब्रिटी के तौर पर असली प्यार हमें आप जैसे लोगों के वजह से मिलता है.

The real love and blessings we as a celebrity get through you guys on platform like these...This was her last tweet and in such a time she remembered about me

So much love and respect and only prayers for her family and for all you guys! #FeelingHelpless#RIPpic.twitter.com/SIjBBCK0wa