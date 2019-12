Bigg Boss में अरहान के सिर पर लगी चोट तो गुस्से में बेकाबू हुईं रश्मि देसाई और कर बैठीं कुछ ऐसा- देखें Video

रश्मि देसाई (Rashami Desai) बिग बॉस (Bigg Boss 13) हाउस में लगातार अपना संयम खोती नजर आ रही हैं. कभी वह सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharh Shukla) पर गर्म चाय फेंक देती हैं तो कभी वह घर के अंदर बाहर की बातें करती नजर आती हैं. पिछले कुछ दिन से रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के खिलाफ प्लॉटिंग करती नजर आ रही है. वह विशाल आदित्य सिंह और अरहान खान को सिद्धार्थ शुक्ला को उकसाने की बात कर रही थीं ताकि वह गुस्से में बेकाबू होकर हाथ छोड़ दे और शो से बाहर हो जाए. यही नहीं, रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला की पिटाई की बातें भी कर रही हैं. लेकिन बिग बॉस के लेटेस्ट प्रोमो में रश्मि देसाई (Rashami Desai) गुस्से में बेकाबू होती नजर आ रही हैं और सारे घरवाले उनके इस व्यवहार की आलोचना करते दिख रहे हैं. इस तह बिग बॉस (Bigg Boss) में आज भी हंगामा होता नजर आएगा.

