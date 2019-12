रश्मि देसाई का धांसू Video हुआ वायरल, Bigg Boss में पोल डांस करती आईं नजर

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में इन दिनों रश्मि देसाई चर्चा का विषय बनी हुई हैं. कुछ देर पहले ही रश्मि देसाई (Rashami Desai) का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह फूट-फूटकर रोतीं नजर आ रही थीं. इस वीडियो में एक्ट्रेस अरहान खान (Arhan Khan) के साथ कंफेशन रूम में बैठी थीं और उनसे कह रही थीं कि वह काफी हैवी महसूस कर रही हैं. रश्मि देसाई के इस वीडियो ने लोगों का खूब ध्यान खींचा था. लेकिन इस वीडियो के बाद रश्मि का एक और वीडियो सुर्खियों का हिस्सा बन गया है, जिसमें एक्ट्रेस का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है. इस वीडियो में रश्मि देसाई पोल डांस करती नजर आ रही हैं.

एकता कपूर ने 'नागिन 5' के लिए स्विमिंग पूल में लिया ऑडिशन, धमाकेदार वीडियो हुआ वायरल

Aaj hogi #BiggBoss ke saath New Year ki rangeen shaam

So are you joining us in our New Year celebrations?

Our party begins today at 10.30 PM!



Anytime on @justvoot@Vivo_India@AmlaDaburIndia@bharatpeindia@beingsalmankhan#BiggBoss13#SalmanKhan#BB13#Happy2020#NewYearsEvepic.twitter.com/1RaN2URVY6