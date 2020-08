रश्मि देसाई 'सड़क 2' देखने पर हुईं ट्रोल तो Tweet कर दिया जवाब, बोलीं- हमेशा न्याय के साथ खड़ी रहूंगी और...

Cannot wait to watch Sadak 2. While I love Aditya, this one's for Sanju baba! Get well soon! pic.twitter.com/dXtkc3i6Pc

'सड़क 2' (Sadak 2) देखने को लेकर फैंस ने रश्मि देसाई (Rashami Desai) पर आक्रोश जताया. एक यूजर ने रश्मि के वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, "आपको अनफॉलो कर दिया. मैं आपका फैन था." इसके साथ ही एक फैन ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा, "जहां एक तरफ पूरी दुनिया सड़क 2 को बॉयकॉट कर रही है तो वहीं आप बोल रही हैं कि मैं इसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती. शर्मनाक है ये." वीडियो पर आए इन कमेंट्स को लेकर रश्मि देसाई ने भी ट्वीट किया और ट्रोल्स को करारा जवाब भी दिया. एक्ट्रेस ने कहा कि मैं हमेशा न्याय के साथ खड़ी हूं और न्याय के साथ ही खड़ी रहूंगी.

My last story, has had people wonder my loyalties! Just wanted to put things out loud and clear!

I am and will always stand for justice! There are no two ways about that!