रश्मि देसाई ने सलमान के साथ स्टेज पर यूं किया रोमांटिक डांस, बार-बार देखा जा रहा है Video

#rashamidesai #rashami #rashamians #rashamivers #rashamidesaiinbb13 #supportrashamidesai #rashamidesaifans #solidwomanrashami #imrashamidesai #wesupportrashami #teamrashami #wesupportrashamidesai #rashmidesai #rash #rashmi #rashamidesai #shalakha #tapasya #dilsediltak #shorvori #naagin4 #sidra #rasim #umrash #devoshami

A post shared by RASHAMI DEASI FANS CULB PRIYA (@rashamideasifansculb) on May 30, 2020 at 12:10am PDT