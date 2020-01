बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई का हुआ हृदय परिवर्तन, बोलीं- सिद्धार्थ शुक्ला तुम बहुत अच्छे आदमी हो- देखें Video

बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में रोज-रोज नए समीकरण बन रहे हैं और ये दर्शकों को खूब पसंद भी आ रहा है. यहां कंटेस्टेंट एक दूसरे कभी झगड़ते हैं तो दूसरे ही पल दोनों में दोस्ती भी हो जाती है. रश्मि देसाई (Rashami Desai) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के बीच घर में अभी तक दर्शकों को लड़ाई ही देखने को मिली है. दोनों कंटेस्टेंट्स ने जब से बिग बॉस के घर में एंट्री की है तब से ही दोनों आपस में उलझते रहे हैं और एक दूसरे को बुरा-भला कहते रहे हैं. अब बिग बॉस 13 का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

. @Pparitosh1 aaye hai #BiggBoss ke ghar mein lagaane comedy ka tadka! Don't miss this hilarious episode tonight at 10:30 Anytime on @justvoot . @vivo_india @AmlaDaburIndia @bharatpeindia @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BB13 #SalmanKhan pic.twitter.com/TtHXgGbdu5

इस वीडियो क्लिप में रश्मि देसाई (Rashami Desai), सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की तारीफ करती नजर आ रही हैं. वो वीडियो में कहती दिख रही हैं कि आप बहुत अच्छे आदमी हो. हालांकि, उन्होंने यह बात मजाक में कही थी. क्योंकि बिग बॉस के घर में इस बार स्टैंडअप कॉमेडी टास्क होगा. और कंटेस्टेंट एक दूसके की खिंचाई करेंगे. रश्मि देसाई ने भी यह बातें मजाक के सेंस में ही कही. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.

100 din mein @imrealasim ka game hua hai kaafi change! Comment with love if you support him.

Watch him tonight at 10:30 PM.



Anytime on @justvoot@Vivo_India@BeingSalmanKhan#BiggBoss13#BiggBoss#BB13#SalmanKhanpic.twitter.com/tOrXGr91DQ