अर्शी ने विकास गुप्ता की मां पर किया कमेंट तो भड़कीं रश्मि, बोलीं- दुर्भाग्य से दुनिया ने दो महिलाएं दी हैं...

What happened in yesterday's episode was highly immature.This world has unfortunately provided us with 2 women, one, who's a needle, jo jodti hain lekin bahaut chubti hai and the second, a scissor, jo seedha khatam kar deti hai! I stand with you! @lostboy54 #VikasGupta

रश्मि देसाई (Rashami Desai) ने अर्शी खान (Arshi Khan) द्वारा किये गए कमेंट को बचकाना बताते हुए लिखा, "जो भी कल के एपिसोड में हुआ, वह बहुत ही बचकाना था. इस दुनिया ने दुर्भाग्य से हमें दो महिलाएं दी हैं, एक जो सूई होती है. वह जोड़ती तो है, लेकिन बहुत चुभती है. दूसरी, कैंची, जो सीधा ही खत्म कर देती है. मैं विकास गुप्ता के समर्थन में खड़ी होती हूं." रश्मि देसाई के इस ट्वीट पर खुद विकास गुप्ता ने भी कमेंट किया. उन्होंने रश्मि देसाई का जवाब देते हुए लिखा, "जिन दोस्तों के साथ मैं बहुत गर्व से खड़ा हुआ, उन्हें बुलाने के बाद भी वह आसपास नजर नहीं आई, लेकिन वह जिनके साथ मैं खड़ा तक नहीं था, वह मेरा संतुलन बनाए रखने के लिए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं."

The friends I stood for so proudly are no where to be seen even after calling out to them but the ones I dint stand for are the ones trying to hold my hand to help me balance#RashamiDesai Such is life lots of love #VikasGupta#Biggboss14https://t.co/UY33Y0TIl2