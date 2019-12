सलमान खान ने Bigg Boss में रश्मि देसाई को लगाई लताड़, तो सेलिब्रिटीज का सिद्धार्थ शुक्ला पर यूं आया रिएक्शन

'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) इन दिनों टीवी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है. 'बिग बॉस 13' के वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींचने के साथ-साथ सुर्खियों में भी आ जाते हैं. पिछले हफ्ते से ही बिग बॉस हाउस में रश्मि देसाई (Rashami Desai) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की लड़ाई की वजह से घमासान मचा हुआ है. हालांकि, उनकी इस लड़ाई पर बॉलीवुड के भाईजान और 'बिग बॉस 13' के होस्ट सलमान खान भी भड़के नजर आए. इतना ही नहीं, उन्होंने इस झगड़े को लेकर रश्मि देसाई को भी खूब लताड़ा. सलमान खान ने रश्मि देसाई पर गुस्सा होते हुए कहा कि जब आपको पता है कि इस बॉक्स के अंदर गंदगी है, फिर भी आपको वो बॉक्स खोलना है.

Ganda bola hai !!! Bola hai bola hai !! Good opportunity given to clarify !!! Sirf ek hi insaan bolta hai ! SS show not BB !

रश्मि देसाई (Rashami Desai) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के बीच हुए झगड़े पर सलमान खान (Salman Khan) के रिएक्शन ने भी सबका खूब ध्यान खींचा है. सलमान खान के एक्शन को लेकर न केवल आम लोग बल्कि सेलिब्रिटीज भी लगातार अपने रिएक्शन दे रहे हैं. 'बिग बॉस 7' की विनर गौहर खान (Gauahar Khan) ने बीते दिन हुए घमासान पर ट्वीट करते हुए लिखा, "गंदा बोला है!! बोला है बोला है!! स्पष्ट करने के लिए अच्छा अवसर दिया. सिर्फ एक ही इंसान बोलता है. सिद्धार्थ शुक्ला का शो है बिग बॉस का नहीं."

