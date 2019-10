रवीना टंडन बोलीं- मैं कभी भी माधुरी दीक्षित जैसा डांस नहीं कर सकती

ऐसा हर दिन नहीं होता कि बॉलीवुड की महान अभिनेत्री इस बात को स्‍वीकार करे कि वह किसी अन्‍य लिविंग लीजेंड की तरह डांस नहीं कर सकतीं. ऐसा ही कुछ हाल ही में भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो 'नच बलिये 9' (Nach Baliye 9) की शूटिंग के दौरान हुआ. यह डांसिंग सेंसेशन और प्रेरणा कोई और नहीं बल्कि खूबसूरत अभिनेत्री माधुरी (Madhuri Dixit) दीक्षित हैं.प्रतिभाशाली डांसर नित्‍यामी, जिन्‍होंने अपने बॉयफ्रेंड शांतनू के साथ अपनी शानदार परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है, को इस शो में सोलो परफॉर्म करने का मौका मिला.

This weekend, WAR is happening with the big boys of dance @hrithikroshan and @tigerjackieshroffon #NachBaliye9 tune in to see who wins! @banijayasia@starpluspic.twitter.com/2KPXFibRyp