दिलजीत दोसांझ ने गाया 'पटोला' सॉन्ग तो यूं झूमने लगीं रेखा, बार-बार देखा जा रहा Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा (Rekha) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. रेखा का ये वीडियो 'राइजिंग स्टार 3' के सेट का है. इस वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा (Rekha) पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) के साथ नजर आ रही हैं. दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) शो के प्रतिभागियों के साथ 'पटोला' सॉन्ग गा रहे हैं और वहीं रेखा (Rekha) भी मौजूद हैं. रेखा भी दिलजीत दोसांझ के सॉन्ग पर पहले धीरे-धीरे पांव हिलाती हैं और फिर खड़े-खड़े ही झूमने लगती हैं. रेखा और दिलजीत दोसांझ का ये वीडियो खूब देखा जा रहा है. वैसे भी रेखा का इस तरह का अंदाज बहुत कम ही मौकों पर देखा जाता है.

When @diljitdosanjh gave a tribute to #RekhaJi in his own Punjabi swag! Catch the episode anytime on @justvoot. #RisingStar3#JantaKaPyaar#SalamERekha@Shankar_Live@neetimohan18pic.twitter.com/iAsTYBTDIn